Як знищення катера "Івановєц" вплинуло на здатність Росії атакувати: пояснення розвідки Британії

Британські розвідники проаналізували знищення катера "Івановєц" на рейді озера Донузлав у північно-західному Криму. У Міноборони Великої Британії зазначають, що знищення катера вплине на Чорноморський флот Росії.

Адже Військово-морські сили ЗСУ розповідали, що до "Івановця" фактично немає запчастин, тож відновити судно буде дуже складно. Водночас у складі Чорноморського флоту всього 3 таких судна.

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Як вплине на Росію знищення "Івановця"

Британські розвідники проаналізували відео з відкритих джерел, де можна помітити, як надводні дрони успішно завдали удару по кораблю. Це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".

Цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневровість поблизу Західного Криму,

– зазначили у Міноборони Британії.

Там також додали, що цей останній український успіх підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі.

За даними британських військових, складна система зв'язку "Івановця" дозволяє йому надсилати та отримувати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіуса дії.

Попри все, майже напевно, російський флот все ще може виконувати три свої основні завдання в Чорному морі:

завдавати ударів на великі відстані,

патрулювати,

здійснювати підтримку.

Розвідка знищила ворожий "Івановєц"