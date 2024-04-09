Із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію, – ЗМІ

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію. Відповідну ініціативу планують розглянути окремо.

Варто зазначити, що наразі комітет готує документ до другого читання для народних депутатів у Верховній Раді. Наразі цей процес перебуває на фінішній прямій.

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Демобілізацію виключили з законопроєкту

Журналісти "Української правди", з посиланням на джерела в оборонному комітеті Ради зазначили, що виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, генерал написав листа до міністра оборони Рустема Умєрова, де наголосив на невідкладному внесенні законодавчих змін про вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. Сирський зазначив, що ці окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення.

3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті,

– мовиться у листі.



Сирський ініціював виключення пункту про демобілізацію з законопроєкту / Фото УП

Обговорення питання демобілізації військових відбудеться на засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбудеться 9 квітня. Зрештою український уряд вирішив підтримати пропозицію Міністерства оборони щодо виключення положень про звільнення з військової служби та ротацію військовослужбовців із законопроєкту. Про це стало відомо з витягу, який опублікував уряд.



Уряд погодився виключити пункт про демобілізацію з законопроєкту / Фото УП

Тепер Кабмін має внести на розгляд українського парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями. Як наслідок, комітет Ради з питань нацбезпеки 9 квітня ухвалив рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових з урядового законопроєкту.

У висновку комітет доручив уряду впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті "Голос України", тобто вже його після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

Варто зазначити, що раніше планували встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Крім того, помічник одного з нардепів на правах анонімності повідомив LIGA.net, що суперечки стосовно виключення питання демобілізації з законопроєкту тривали у комітеті до останнього часу.