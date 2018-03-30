Із харківського СІЗО втік молодий арештант: фото

У четвер ввечері, 29 березня, у Харкові з установи виконання покарань №27 (харківське СІЗО) втік арештований чоловік. Він уже був раніше засудженим за скоєння злочину.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту. Зазначається, що відразу після події працівники СІЗО повідомили про подію до правоохоронних органів та Міністерства юстиції. Наразі тривають розшукові заходи. Читайте також: Невідомі з автомата розстріляли групу кавказців у Харкові, – ЗМІ Втікачем виявився 23-річний Олександр Яровий – уродженець села Баранове Валківського району Харківської області. Яровий був арештований 23 березня Валківським райсудом за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому групою осіб.

Втікач із харківського СІЗО Олександр Яровий