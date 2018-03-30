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Із харківського СІЗО втік молодий арештант: фото

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Із харківського СІЗО втік арештант
Із харківського СІЗО втік арештант / Колаж 24 Канал

У четвер ввечері, 29 березня, у Харкові з установи виконання покарань №27 (харківське СІЗО) втік арештований чоловік. Він уже був раніше засудженим за скоєння злочину.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту.

Зазначається, що відразу після події працівники СІЗО повідомили про подію до правоохоронних органів та Міністерства юстиції. Наразі тривають розшукові заходи.

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Втікачем виявився 23-річний Олександр Яровий – уродженець села Баранове Валківського району Харківської області.

Яровий був арештований 23 березня Валківським райсудом за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому групою осіб.

Втікач із харківського СІЗО Олександр Яровий
Втікач із харківського СІЗО Олександр Яровий

Теги: Новини України Новини Харкова СІЗО Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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