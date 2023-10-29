Без втручання людини не обійтись, – Ігнат про БпЛА Росії, який "автономно ідентифікує цілі"

Російські окупанти почали використовувати безпілотники, що можуть нібито автономно ідентифікувати цілі. Це прокоментували в Збройних Силах нашої держави, наголосивши, що за будь-якою машиною завжди стоїть людина.

В Інституті вивчення війни уточнювали, що йдеться про дрони-камікадзе "Изделие-53", які Росія почала застосовувати від 21 жовтня. Щодо цих БпЛА критично висловився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Чи варто боятися російських дронів

Зі слів спікера зрозуміло, що теза про здатність певних ворожих "диво-дронів" нібито "автономно ідентифікувати цілі" є смішною, адже в будь-якому разі безпілотні літальні апарати наводить на ціль людина.

Як це самостійно? Цікаво, – сміється Ігнат, – без втручання людини не обійдеться. Якщо йдеться про якийсь там "штучний інтелект", важко щось мені тут коментувати.

Кожен безпілотник направляє або самостійно оператор, який бачить ціль за допомогою оптичного наведення, або це роблять за допомогою радіолокаційного наведення. Скажімо, дрони типу "Шахед" летять по GPS-навігації запрограмованим заздалегідь маршрутом.

Водночас не варто недооцінювати ворога. Як констатував Ігнат, Росія справді розвиває виробництво власних безпілотників. Зокрема, "Шахеди" окупанти уже вміють збирати на території власної держави, коли є для цього всі необхідні деталі.

Це велика лінійка БпЛА. Це і розвідувальні комплекси. БпЛА оперативно тактичного рівня. Ударного типу "Форпост" чи "Оріон". БпЛА типу "Ланцет", що застосовуються на фронті та дошкуляють нашим війська.

Вочевидь, надалі удосконалення безпілотників, зокрема дронів-камікадзе, полягатиме в тому, аби робити їх все менш помітними для українських радіолокаційних систем.

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Зазначимо, що одним з інструментів, який може ускладнити для ворога виробництво безпілотних літальних апаратів, є санкції. Україна постійно наголошує, що їх недостатньо, і це підтверджують відповідні факти.

У нещодавньому розслідуванні The Insider йдеться, що ворожі виробники небезпечних "Кинджалів" продовжують спокійно торгувати з країнами Європи та купувати в них обладнання. Відбувається це тому, що на фірми не були накладені санкційні обмеження.