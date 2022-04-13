Ізоляція та параноя: Макрон назвав можливі причини Путіна напасти на Україну
Джерело:Bloomberg
Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву щодо причин Володимира Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну.
На думку лідера Франції, рішення Путіна напасти на Україну продиктоване параноєю та образою на Захід. Макрон також додав, що пандемія коронавірусу посилила відчуття ізоляції у Путіна.
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Він опинився у Сочі, замкнувся там на місяці, менше контактував з іншим людьми,
– пояснив Макрон.
Президент Франції вважає, що Путін не військові дії та прагне отримати перемогу на полі бою до 9 травня. Нагадаємо, цього дня у Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.
Еммануель Макрон також підкреслив, що він продовжить проводити переговори з Путіним. Його мета – попередити президента Росії про небезпеку підтримання циклу насильства.
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