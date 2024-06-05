Нетаньягу попередив про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху попередив, що ЦАХАЛ готовий дати "надзвичайно потужну" відповідь на напади з боку Хезболли з Лівану. Це сталося після кількох потужних обстрілів півночі Ізраїлю.

Журналісти The Times of Israel наголосили, що останнім часом атаки Хезболли на північ Ізраїлю посилилися. У деяких місцях навіть виникли пожежі.

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Нетаньяху заявив про потужну відповідь Хезболлі на обстріли

Під час візиту до північного міста Кір'ят-Шмона, яке було в основному евакуйоване після того, як терористична група Хезболла з Лівану почала нападати на ізраїльські громади та атакувати майже щодня військові пости вздовж кордону.

Будь-хто, хто думає, що вони можуть завдати нам шкоди і ми будемо сидіти, склавши руки, сильно помиляється,

– сказав Нетаньягу.

Його коментарі були зроблені після того, як начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив 4 червня, що Ізраїль близький до ухвалення рішення про те, як реагувати на щоденні напади Хезболли, які, за словами терористичного угруповання, спрямовані на підтримку палестинців у Газі на тлі безперервної війни ХАМАС після Ізраїлю.

"Ми готові до дуже потужних дій на півночі", – заявив глава ізраїльського уряду.

Журналісти зазначили, що прем'єр-міністр Ізраїлю відвідав північні території через кілька годин після того, як пожежники підтвердили, що вони взяли під контроль серію великих пожеж, спричинених ракетними атаками Хезболли та безпілотниками. Пожежу намагалися загасити близько 48 годин.

Під час візиту він також зустрівся з військовослужбовцями 769 регіональної бригади "Хірам" ЦАХАЛ, щоб обговорити операції проти Хезболли.

За даними журналістів, Ізраїль висловив готовність до дипломатичного розв'язання конфлікту, але також погрожував розпочати війну проти Хезболли, щоб у разі потреби відновити безпеку на півночі Ізраїлю.

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