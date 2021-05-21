Ізраїль та ХАМАС не припинять воювати між собою, – ЗМІ

Уночі почалося перемир'я між Ізраїлем та Палестиною та обстріли Сектори Гази припинилися. Втім, на думку аналітиків, навіть за умов перемир'я конфлікт у регіоні не буде замороженим.

Ізраїль та ХАМАС застрягли у вічній кризі – це пастка війни. На думку аналітиків, це змушує їх рухатися по замкненому колу. Відтак обстріли Сектори Гази, скоріш за все, поновляться знову.

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ХАМАС скористався приводом для ескалації

З того часу, як ісламістська група захопила контроль над Сектором Гази у 2007 році, обидві сторони провели 4 війни та кілька менших битв.

ХАМАС вважає боротьбу з "сіоністськими загарбниками" своєю місією. Втім, наразі більшість жителів Сектора Гази розглядають ХАМАС як авторитарне та корумповане угрупування, а не "воїнів-визволителів".

Саме через низку терактів бойовиків у 1990 і 2000 роках сталося розірвання мирних угод, яких досягли в Осло. Проте ХАМАС звинувачує в усіх проблемах та ескалації ізраїльську агресію і вважає себе єдиним справжнім захисником палестинської держави.

Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає, на відміну від більшості міжнародної спільноти. У свою чергу ХАМАС намагається відновити контроль над цією територією.

ХАМАС у квітні-травні 2021 року не планував нападу на Ізраїль, але бойовики побачили можливість нагадати про себе. Їхні напади насправді малоефективні, бо ракети завдають відносно невеликої шкоди. Чого не скажеш про ракетні удари з боку Ізраїлю.



Ракети ХАМАСу не завдають сильної шкоди Ізраїлю / Фото Getty Images

Наприклад, бойовики були здивовані тим, як сильно Ізраїль завдав удару у відповідь 10 травня.

Конфлікт загостриться знову

Ізраїльські офіцери заявляють, що значно послабили можливості ХАМАСу. Але навіть вони розуміють, що група не буде сидіти склавши руки протягом тривалого часу. Коли з'явиться наступна іскра конфлікту, бойовики використають її.

Немає причин сумніватися в тому, що конфлікт не загостриться знову, пише The Economist. Обидві сторони вже звикли до того, що ескалація періодично загострюється.

Наразі ні міжнародний тиск, ні вичерпаність ресурсів Палестини, ймовірно, не зупинить конфлікту.

Ізраїль та ХАМАС вийдуть із цієї битви так само, як і вступили в неї: нічого не вигравши та нічого не вирішивши. І все ж вони, швидше за все, знову вступлять у бойові дії з часом,

– зазначають аналітики.

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