Експосол у США сказав, як операція Ізраїлю проти Ірану може зачепити Україну

Протистояння Ізраїлю та Ірану набирає обертів. Наступні тижні покажуть, наскільки інтенсивно ескалюватиметься ситуація на Близькому Сході. Проте ці події матимуть вплив на російсько-українську війну.

Про це 24 Каналу розповів дипломат та посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зазначивши, що Іран обов'язково дасть відчутну відповідь Ізраїлю на його атаку. Також відомо, що напередодні удару Моссад контрабандним шляхом розмістив в Ірані базу для запуску безпілотників. В потрібний момент дрони були активовані для завдання ударів по ракетних пускових установках поблизу Тегерана.

Важливо Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю і чи долучаться США

Може спрацювати на нашу користь

Чалий наголосив, що у короткостроковому періоді події на Близькому Сході не вплинуть дуже сильно на Україну. Для нас важливо, щоб Росія втратила кошти. Це сталося, якби падали ціни на нафту.

В цьому сенсі важливо, чи закриє Іран Ормузьку протоку, через яку проходить десь 20% нафти світу. Якщо це станеться, то ціни на нафту полетять вгору. Проте це може тривати не довго,

– наголосив він.

Ще одне болюче для України питання – озброєння. Україна може опинитися ще в більш конкурентному ринку отримувача зброї. Очевидно, за його словами, якщо США вибиратимуть, кому їм насамперед надавати військову допомогу – Україні чи Ізраїлю, то перевагу отримає не Київ.

Водночас можуть виникнути фактори, які спрацюють на користь Україні. Йдеться про наміри Ірану постачати росіянам балістичні ракети.

Якщо в цій війні відмінусуються ці можливості, то іранські ракети не будуть залучені росіянами проти нас. Це стосується і "Шахедів". Хоч росіяни їх у себе виробляють, але за іранськими технологіями, та іранці їм дуже сильно допомагають,

– наголосив дипломат.

Щодо впливу на Україну конфлікту на Близькому Сході в довгостроковій перспективі, то якщо війна там затягнеться надовго, тоді, за словами Чалого, це буде точно проти українських інтересів.

Росіяни, імовірно, пропонуватимуть свої посередницькі послуги. Владімір Путін може зголоситися "допомогти" Дональду Трампу вирішити питання з Іраном. За це він може отримати карт-бланш на українському напрямі,

– припустив експосол.

Важливо, наскільки ефективними будуть удари Ірану у відповідь по Ізраїлю. Якщо Тегеран буде не здатний швидко та ефективно дати відсіч, то народ Ірану не змириться з цим.

Іран, за його словами, для України сьогодні є ворогом. Він вбивав українців (у 2020 році іранці "випадково" збили український пасажирський літак, на борту якого перебували 176 людей. Всі вони загинули. – 24 Канал), постачав озброєння Росії.

Тому якщо Ізраїль, зокрема, ліквідує іранські балістичні ракети, які могли б вбити українців, а також "Шахеди", що можуть бути спрямовані на територію України, то може у такий спосіб і приходить карма,

– припустив Валерій Чалий.

Також Україні потрібно працювати разом з Європою та США, щоб не допустити розпалювання тривалої війни на Близькому Сході. Наша країна сьогодні є гравцем на глобальній міжнародній арені, адже маємо одну з найсильніших армій у світі. Тому, на думку дипломата, нам потрібно тонко продумувати свої дії, які б сприяли обороні України і нашій перемозі.

Нагадаємо, що Ізраїль 13 червня завдав удару по Ірану з 200 винищувачів. Зокрема було атаковано іранські ядерні об'єкти. Внаслідок удару було ліквідовано троє найвищих військових командирів іранського режиму.

У відповідь Іран здійснив атаку на Ізраїль, зокрема, на Тель-Авів. Він застосував за різними даними щонайменше 150 ракет. Також є інформація про запущені 300 ракет. Внаслідок атаки у семи районах міста пролунали вибухи. Також виникла пожежа біля штаб-квартири Міноборони Ізраїлю.