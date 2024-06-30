Ізраїль може потужно підсилити ППО України: Шарп пояснив, що за цим стоїть

Україна, Сполучені Штати та Ізраїль, імовірно, працюють над тим, щоб Тель-Авів передав Києву до 8 систем Patriot, які виводять з використання. Річ у тім, що Ізраїль виготовляє власні протиповітряні системи.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що Тель-Авів наразі стоїть перед вибором. Так, власні системи ППО більш ефективні для Ізраїлю, однак є нюанс.

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Чому Ізраїль вирішив позбутися Patriot

А саме – особовий склад, який є обмеженим. Тобто Ізраїль не може використовувати одночасно і Patriot, і "Пращу Давида".

Треба щось обирати й саме зараз відбувається цей процес. Дещо вже зняли з озброєння,

– сказав Шарп.

Щодо Patriot є низка аспектів, які стимулюють Тель-Авів зняти їх з озброєння:

для ефективності ці системи треба модернізувати, а це додаткові витрати для Ізраїлю;

труднощі із закупівлею протиракет для Patriot.

Попри те, що Ізраїль почав знімати Patriot з озброєння, це не означає, що їх усі передадуть. Імовірно, Тель-Авів залишить частину на "чорний день".

"Загалом тенденція така, що Ізраїль однозначно позбувається від Patriot і з часом буде готовий передати їх. Кому вони потрібні – не секрет. Як це все відбуватиметься – цікаве питання", – зауважив Шарп.

Що відомо про імовірну передачу

У Financial Times з'явилася інформація, що США ведуть переговори з Ізраїлем та Україною щодо передачі Києву до 8 систем Patriot. Наразі угода ще не затверджена. Вона передбачатиме відправку систем з Ізраїлю до США, а потім до України. Утім, нам можуть надійти не всі системи.

Зазначається, що Київ також проводив прямі переговори з Тель-Авівом, але останній відхиляв прохання нашої держави у засобах протиповітряної оборони.