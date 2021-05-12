Ізраїль назвав умову припинення ракетного обстрілу Сектору Гази

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що країна продовжуватиме обстрілювати територію Сектора Гази. Держава атакуватиме, допоки не зможе забезпечити на своїй території "повний і довгостроковий мир".

Ізраїльський міністр заявив, що держава за кілька годин атакувала загони командирів та значну інфраструктуру ХАМАС. Він наголосив, що продовжуватиме захищати всіх жителів Ізраїлю.

Важливо Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Ми атакували багато сотень цілей – вежі падають, заводи руйнуються, тунелі руйнуються, а командирів вбивають. ЦАХАЛ буде продовжувати атакувати і забезпечувати повний і довгостроковий мир. Лише коли ми досягнемо цієї мети, ми можемо говорити про спокій. Наразі немає кінцевої дати,

– сказав Ганц.

Він наголосив, що уряд використовуватиме всі сили, щоб захистити країну від зовнішніх ворогів та безладу.

Що відомо про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

Конфлікт між сторонами загострився, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Внаслідок цього на Храмовій горі спалахнули масштабні сутички між палестинцями та правоохоронцями. Відомо про щонайменше 222 постраждалих.

10 травня бойовики ісламістського угруповання ХАМАС відправили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь держава атакувала об'єкти Сектора Гази.

Ввечері 11 травня Палестина обстріляла Тель-Авів. Мешканці столиці ховалися у бомбосховищах, а жителів інших міст евакуювали.

Читайте також ХАМАС обстріляв ізраїльське селище з російського "Корнета": відео