Приспав пильність, – військовий оглядач з Ізраїлю пояснив, як ХАМАС зміг здійснити атаку

Напад ХАМАС на Ізраїль шокував місцевих політиків та військових, які не вважали його загрозою для себе. Через помилки, допущені командуванням, бойовики змогли прорвати оборону країни на кордоні.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він зазначає, що попри ефекти несподіванки, існувала ще низка причин, чому ізраїльські військові не зуміли запобігти вторгненню ХАМАС.

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Стратегічна помилка

Концепція оборони Ізраїлю в районі Сектору Гази полягала в тому, що військова розвідка АМАН у випадку підготовки масштабної операції проти Ізраїлю мала про це дізнатися й попередити військове командування.

Ізраїльська армія завжди мала розуміння, що така операція є можливою, однак це сприймалося як не дуже імовірний сценарій. Однак багаторічний досвід комунікації розвідників із ХАМАС переконало військово-політичне командування Ізраїлю, що вони розуміють інтереси угруповання.

Серед розвідників та військового командування побутувала думка, що ХАМАС не зацікавлений у масштабній ескалації. Адже фактично це угруповання керувало Сектором Гази, а у випадку масштабної війни це створювало загрозу його владі в регіоні,

– пояснив Шарп.

Відповідно, керівництво Ізраїлю покладалось на своє розуміння цієї проблеми, а ХАМАС присипляв його пильність.

Що не врахував Ізраїль

Проблема полягала в тому, що логіку мислення диктатур та екстремістських формувань дуже важко передбачити. Відповідно, не варто підходити до оцінки ризиків з прагматичної чи раціональної точок зору.

"Справа в тому, що і розвідка, і військове командування завжди повинні враховувати найгірший можливий сценарій у своїй стратегії. Особливо, якщо він матиме катастрофічні наслідки. Однак цього не сталося через надмірну віру в доповіді розвідників", – зауважив військовий оглядач.

Давид Шарп про те, чому ХАМАС вдався прорив: дивіться відео

Військове командування просто не готувалося до того, що розвідка не попередить його про можливість великого прориву. Через це служба поблизу стіни розділення проводилася малими силами, рутинно й без дотримання всіх стандартів пильності.

"Ситуація на кордоні з Сектором Гази була роками спокійною. Через це, окрім провалу на макрорівні, були й провали на мікрорівні. Командування підрозділів, розташованих поблизу Сектора Гази, вважало, що ця територія є тилом і ніяких непередбачуваних ситуацій не трапиться", – наголосив Шарп.

Чому не вдалося стримати ХАМАС

На момент вторгнення ХАМАС зброя ізраїльських військових знаходилась не на руках, а в зброярнях. Водночас противник підготувався до своєї операції надзвичайно добре, зумівши досягти суттєвих успіхів завдяки ефекту несподіванки.

Після прориву стіни загородження ХАМАС почали заходити в населені пункти, в яких не було ізраїльських військових. Єдиними, хто міг чинити опір бойовикам, були поліцейські, хоча вони не повинні були протистояти військовим підрозділам ХАМАС.

Ізраїльські поліцейські та військові проявили героїзм в перший день війни. Однак героїзм зазвичай доводиться проявляти тоді, коли на якомусь із рівнів стався провал. На жаль, силам оборони не вистачило кількості особового складу для того, щоб зупинити прорив майже 1000 бойовиків на територію Ізраїлю,

– підсумував військовий оглядач.

Однак станом на зараз після призову 300 тисяч військовозобов’язаних Ізраїль сконцентрував навколо Сектору Гази досить значні сили, які унеможливлять повторення прориву.

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