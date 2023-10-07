Ізраїль перебуває в стані війни, – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що Сектор Гази "заплатить" за цей напад.

Про це він заявив у зверненні через масований ракетний удар, якого завдали бойовики ХАМАС. Зазначимо, що з сектору Гази по Ізраїлю було запущено тисячі ракет вранці 7 жовтня.

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Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. Не операції, не перестрілки. Війни. Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав,

– заявив Нетаньягу у своєму першому коментарі щодо атаки ХАМАС.

Він закликав жителів Ізраїлю суворо виконувати усі накази армії та внутрішнього командування. Нетаньягу також повідомив, що дав доручення зачистити всі населені пункти від бойовиків ХАМАС.

Бойові дії зараз ведуться щонайменше у 7 містах Ізраїлю. У центрі та на півдні країни оголошено надзвичайну ситуацію. ЦАХАЛ також оголосив воєнний стан в Ізраїлі, а міністр оборони Йоав Ґалант оголосив широкомасштабний призов резервістів. Кількість мобілізованих залежатиме від потреб армії, наразі невідомо, скільки можуть призвати до ЦАХАЛу.

Наразі також невідомо, скільки людей постраждало в Ізраїлі. За попередніми даними, повідомляють про 300 поранених. Проте їх кількість може стрімко зростати, адже бойовики ХАМАС захоплюють будівлі на півдні Ізраїлю.

Разом з тим, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі серед українців в Ізраїлі постраждалих немає.

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