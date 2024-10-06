Маломуж оцінив, коли та як запрацює в Україні система раннього оповіщення про атаки з Ізраїлю

Ізраїль передав Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Проте ця технологія досі не працює в нашій країні.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що цю технологію наразі не інтегрували до спільної системи раннього виявлення повітряних атак. Відповідно немає координації з нашими засобами ППО щодо завдання ударів по ракетах, безпілотниках, літальних апаратах Росії.

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Має секретні частини

Ізраїль має інший масштаб, ніж Україна, а також інші технології щодо ідентифікації різних цілей. Тому для того, щоб розгорнути цю систему по всій території нашої держави, потрібні додаткові ресурси та набагато сильніші системи.

Також вони мають бути інтегровані в моделі систем захисту країн НАТО, наприклад, Patriot, IRIS-T, SAMP/T, які мають власні характерні особливості. Також є ракетні системи ще радянського виробництва та системи радіолокації та виявлення як нашого, так і західного виробництва. Їх також часто треба інтегрувати з ізраїльськими,

– зазначив він.

Довідка. Ізраїльська система виявлення пусків або підйому літальних апаратів на початковому етапі є одним з елементів "Залізного купола". Вона одразу ідентифікує конкретний об'єкт – чи це ракета, якого вона типу – балістична чи крилата, яка її траєкторія, яка її кінцева мета. Вона обирає ту вогневу позицію, яка буде збивати. Якщо це ракета балістичного типу, то це може бути Patriot або IRIS-T, а якщо крилата ракета, то також IRIS-T або інші системи, які досягають їх, і перебувають ближче у зоні завдання ракетного удару. Також система може виявляти безпілотники та працювати по них.

Ця система – складна, вона має технологічні, організаційні відмінності, а також секретні частини, які часто бувають заборонені.

Тепер їх треба розшифровувати, інтегрувати. Це великий підготовчий процес із залученням штучного інтелекту, комп'ютерних можливостей і технологічних рішень, які реалізуються не за один тиждень та навіть місяць,

– пояснив генерал армії.

У найближчий період ізраїльська система має бути інтегрована, і Україна отримає весь комплекс дій – від моменту виявлення системи пуску або зльоту до моменту завдання удару і знищення цілі.

В Україні були системи раннього виявлення, однак ізраїльська стане додатковою високотехнологічною, яка допоможе нам створити "Український залізний купол". На жаль, не на всій території країни, але на великих її сегментах. Зокрема, на дуже небезпечних напрямках, звідки йдуть пуски, і там вона буде ефективно працювати,

– наголосив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив, що ізраїльська система була передана Україні. Ізраїль, за його словами, виконав все, що обіцяв. Це, за його словами, був "досить тривалий процес, який розтягнувся на багато місяців". Проте з боку Ізраїля він завершився.