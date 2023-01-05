Переговори Ізраїлю з Росією матимуть наслідки: якими вони будуть для України
Ізраїль провів перемовини з Росією. Звісно, вони матимуть наслідки, можливо навіть позитивні для нашої держави.
Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Та поряд з тим посол України розкритикував нового главу МЗС Ізраїлю за розмову з Лавровим.
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Багато в чому інтереси Ізраїлю розходяться з Росією
Клочок зазначив, що там нині тривають банальні торги й українським питанням, зокрема, між Ізраїлем і Росією. Можна скільки завгодно говорити про спільні інтереси Ізраїлю та Росії, мовляв, вони десь є, десь перетинаються, але, наприклад, щодо співпраці з Іраном – тут розходяться інтереси.
Я маю на увазі співпрацю з Іраном. Щодо співпраці Росії із Сирією – також з Ізраїлем розходяться інтереси. Тобто, це дуже складний клубок, який вказує на те, що Ізраїль більше залишається схильний до своєї позиції ніби-то нейтралітету,
– зауважив політичний експерт.
Він додав, що за великим рахунком це так і є щодо України. Ізраїль не так багато надає допомоги. Військової – зовсім не надає Україні, але залишається схильним до вирішення Близькосхідного питання, де хоче відіграти ключову роль.
"Зверніть увагу, нещодавнє потепління стосунків між Туреччиною й Ізраїлем указують на щось. На що? Будемо бачити, звичайно", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Клочок про те, якими будуть наслідки перемовин Ізраїлю з Росією для України: дивіться відео
Формування коаліції проти Ірану
За його словами, потепління стосунків може вплинути на формування більш стійкої коаліції проти Ірану на Близькому Сході, до якої також може ввійти й Туреччина. Зараз складно про це говорити, бо не остання роль США в цій частині й Саудівської Аравії.
Також, давайте, все ж ми не будемо забувати невирішене питання курдів, і як воно в цій частині буде вирішуватись. Знову ж таки, клубок складний, багатовекторний, але в цій частині, для мене абсолютно очевидно, Ізраїль виходить на нові позиції,
– підкреслив Клочок.
Як він зазначив, початок перемовин з Росією матиме наслідки. Потім буде зрозуміло, які, можливо, навіть позитивні для України.
Новини Ізраїлю: останні події
- В Ізраїлі 29 грудня склав присягу новий уряд, який очолив Біньямін Нетаньягу. Хоч попередні уряди Ізраїлю були більш прихильними до України, формування нового парламенту зіграє на користь нашій державі.
- Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни. Таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю.
- Вашингтон проводить переговори з новим урядом Ізраїлю щодо можливостей зупинити постачання зброї з Ірану. Зокрема, мова йде про дрони-камікадзе, якими Росія атакує Україну.