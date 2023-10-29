Ізраїль вкотре терміново закликав цивільне населення півночі Гази евакуюватись на південь
29 жовтня 2023, 09:00Читать новость на русском
Джерело:Даніель Хагарі
Армія оборони Ізраїля повторила терміновий заклик до мешканців північної частини Сектора Гази. Їх попросили переїхати на південь.
Так, речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі закликав переїхати "у більш безпечні райони". Про це заявили після оголошення про розширення наземної операції в палестинському анклаві.
Важливо Нетаньягу офіційно підтвердив початок наземної операції в Секторі Гази
ЦАХАЛ вкотре закликав населення півночі Гази переїхати на південь
Цивільне населення на півночі Гази, в місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді Газа в більш безпечні райони,
– сказав Хагарі.
За його словами, цей заклик – "посиленої терміновості". Крім цього, Хагарі також зазначив, що завтра, 30 жовтня, "гуманітарні зусилля в Газі, очолювані Єгиптом і США, будуть розширюватися".
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Ввечері 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно заявив про початок наземної операції у Секторі Гази. За його словами, другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введення нових наземних сил на територію, контрольовану бойовиками.
- Напередодні Реджеп Ердоган розкритикував Ізраїль та закликав турків продемонструвати підтримку ХАМАС.
- Ізраїльська армія заявила, що вони знищили керівника військово-повітряних сил ХАМАС Іссама Абу Рукбе. Це сталося під час нічної атаки по бойовиках у ніч проти 28 жовтня.
- Армія оборони Ізраїлю уточнила, що саме Асему Абу Ракабі відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону ХАМАС, брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують Сектор Гази 7 жовтня, керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах, а також відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ.