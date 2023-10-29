Ізраїль вкотре терміново закликав цивільне населення півночі Гази евакуюватись на південь

Армія оборони Ізраїля повторила терміновий заклик до мешканців північної частини Сектора Гази. Їх попросили переїхати на південь.

Так, речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі закликав переїхати "у більш безпечні райони". Про це заявили після оголошення про розширення наземної операції в палестинському анклаві.

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ЦАХАЛ вкотре закликав населення півночі Гази переїхати на південь

Цивільне населення на півночі Гази, в місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді Газа в більш безпечні райони,

– сказав Хагарі.

За його словами, цей заклик – "посиленої терміновості". Крім цього, Хагарі також зазначив, що завтра, 30 жовтня, "гуманітарні зусилля в Газі, очолювані Єгиптом і США, будуть розширюватися".

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