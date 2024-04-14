Армія Ізраїлю вдарила по великому виробничому об'єкту "Хезболли": військові показали відео
Джерело:ЦАХАЛ
Протягом кількох днів Ізраїль потерпав від обстрілів. Тепер же країна відплачує своїм ворогам ударами у відповідь.
На Близькому Сході знову загострення. Вночі 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет і безпілотників. Раніше єврейська держава зазнала повітряного нападу з боку ліванської Хезболли.
Дивіться також Жодної шкоди не завдано, – політолог з Ізраїлю назвав мету безпрецедентної атаки Ірану
"Приліт" по виробництву зброї
Сьогодні вдень ЦАХАЛ повідомив, що вдарив по Хезболлі у відповідь на нещодавні обстріли півночі Ізраїлю.
Відомо, що ізраїльські винищувачі атакували великий об'єкт із виробництва зброї Хезболли в районі Набі-Чіт, що розташоване на околицях Баальбека, який вважається оплотом бойовиків.
Тель-Авів атакував Хезболлу: відео ЦАХАЛ
Раніше ЗМІ опублікували кадри атаки на Набі-Чіт.
Вибухи у Лівані: відео соцмережі
Нагадаємо, що Хезболла – це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, визнана терористичною організацією урядами низки країн, зокрема США та ЄС. Хезболла не визнає незалежності Ізраїлю і прагне його знищити.
Зауважимо, що за такими терористичним організаціями, як Хезболла, єменські хусити, ХАМАС дуже часто стоїть Іран.
Конфлікт на Близькому Сході: що відомо
- Ізраїль 1 квітня завдав авіаційного удару по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії. Внаслідок атаки, будівля була повністю зруйнована. У момент удару в приміщення перебували три генерали, один загинув. Тоді Іран пригрозив ударом у відповідь.
- Західні ЗМІ в середині квітня почали писати про підготовку Тегерану до атаки на Ізраїль.
- Зокрема, про це попереджали союзників і в Пентагоні.
- Увечері 12 квітня Хезболла випустила по Ізраїлю майже 40 ракет. Тоді у США заявили, що це ще не та сама відповідь, якою грозився Іран.
- Так, і сталося. Свою помсту іранці розпочали увечері 13 квітня, коли вдарили по єврейській державі понад 180 безпілотниками і понад 100 ракет.