Армія Ізраїлю вдарила по великому виробничому об'єкту "Хезболли": військові показали відео

14 квітня 2024, 14:26
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Джерело:

ЦАХАЛ

Протягом кількох днів Ізраїль потерпав від обстрілів. Тепер же країна відплачує своїм ворогам ударами у відповідь.

На Близькому Сході знову загострення. Вночі 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет і безпілотників. Раніше єврейська держава зазнала повітряного нападу з боку ліванської Хезболли.

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"Приліт" по виробництву зброї

Сьогодні вдень ЦАХАЛ повідомив, що вдарив по Хезболлі у відповідь на нещодавні обстріли півночі Ізраїлю.

Відомо, що ізраїльські винищувачі атакували великий об'єкт із виробництва зброї Хезболли в районі Набі-Чіт, що розташоване на околицях Баальбека, який вважається оплотом бойовиків. 

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Раніше ЗМІ опублікували кадри атаки на Набі-Чіт.

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Нагадаємо, що Хезболла – це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, визнана терористичною організацією урядами низки країн, зокрема США та ЄС. Хезболла не визнає незалежності Ізраїлю і прагне його знищити.

Зауважимо, що за такими терористичним організаціями, як Хезболла, єменські хусити, ХАМАС дуже часто стоїть Іран.

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  • Ізраїль 1 квітня завдав авіаційного удару по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії. Внаслідок атаки, будівля була повністю зруйнована. У момент удару в приміщення перебували три генерали, один загинув. Тоді Іран пригрозив ударом у відповідь.
  • Західні ЗМІ в середині квітня почали писати про підготовку Тегерану до атаки на Ізраїль.
  • Зокрема, про це попереджали союзників і в Пентагоні
  • Увечері 12 квітня Хезболла випустила по Ізраїлю майже 40 ракет. Тоді у США заявили, що це ще не та сама відповідь, якою грозився Іран. 
  • Так, і сталося. Свою помсту іранці розпочали увечері 13 квітня, коли вдарили по єврейській державі понад 180 безпілотниками і понад 100 ракет. 

Автор: Анастасія Колеснікова