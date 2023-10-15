Наземна операція поки відкладається: як Ізраїль знищує лідерів ХАМАС

Західні ЗМІ повідомляють, що наземна операція до Сектора Гази наразі відкладається. Причиною називають погодні умови, також, ймовірно, Ізраїль хоче уникнути втрат серед армії та дає час цивільним виїхати з території.

Наземна операція має відбутися з найменшими втратами серед бійців. Про це 24 Каналу розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот, зауваживши, що за цю війну Ізраїль сьогодні платить найбільшу ціну всі роки існування країни.

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Чому відклали операцію

Ізраїльська сторона попередила все північне населення Сектора Гази про операцію та дала цивільним час на евакуацію. Саме на цій території розташовані найбільш укріплені райони, головні тунелі й бункери ХАМАС. Бойовики прикриваються цивільним населенням і зводять свої інсталяції під будинками, дитячими садочками та лікарнями. Тому Ізраїль попередив людей, щоб вони могли виїхати в інші райони.

Далі Ізраїль може зайти й провести зачистку ХАМАС. Ті, хто перебувають на цій території – це, безсумнівно, озброєні бойовики, яких потрібно знищити,

– сказав Марк Бабот.

Країна не може дозволити собі надто великих втрат, тому діятиме дуже обережно. Наземна операція має бути потужною, щоб повністю знищити ХАМАС, як бойову, терористичну одиницю.

"Поруч неможливо жити. Ми це побачили в суботу 7 жовтня. На жаль, ми живемо не з людьми, а з істотами, яких тільки біологічно можна вважати людьми", – наголосив підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі.

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Які є механізми для знищення бойовиків

Сьогодні на Сектор Гази тривають атаки з повітря, моря та землі. Робота ведеться на різних рівнях. Найперше, треба знищити лідерів ХАМАС, їхніх офіцерів та командирів, які брали участь в нападі.

Розгортається справжня гонитва за тими, хто вбив так багато людей, а паралельно відбувається знищення інфраструктури терористів.

"ХАМАС і Сектор Гази уособлюють терор, який необхідно знищити, щоб інші люди могли жити. Вони за 30 років могли побудувати Рів’єру, Сінгапур чи Гонконг. Це пляж, на якому можна було побудувати рай, а вони принесли в Ізраїль пекло й отримають його назад", – підкреслив підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі.

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