Кількість різко зросла: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

ХАМАС масовано атакував Ізраїль ракетами та вдерся на його територію. ЦАХАЛ вже почав контртерористичну операцію. Внаслідок бойових дій є багато загиблих і постраждалих.

Усе, що відомо про жертв і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази, розповідає 24 Канал.

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Скільки жертв і постраждалих внаслідок атаки ХАМАС

За офіційними даними, внаслідок атаки ХАМАС загинули 70 людей. Про це повідомила екстрена служба, пише Sky News.

Поранених активно евакуюють на машинах швидкої допомоги, мобільних автомобілях інтенсивної терапії та вертольотах MDA-Hatzola Air до різних лікарень,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, нещодавно канал новин N12 писав, що загинули щонайменше 100 ізраїльтян. Окрім того, понад 908 людей отримали поранення. Десятки з них наразі перебувають у важкому стані.

Sky News пише, що за даними представників охорони здоров'я, 198 палестинців загинули в результаті ударів ізраїльської авіації в Секторі Гази.

Також офіційні особи додали, що щонайменше 1610 людей отримали поранення. Раніше очільник МОЗ оголосив надзвичайний стан у лікарнях по всій території.

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Зверніть увагу! Ізраїль заявив, що ХАМАС випустив понад 2200 ракет. Окрім того, палестинські бойовики проникли на територію з суші, моря та повітря.

На всій території Ізраїлю ввели надзвичайний стан. Окрім того, прем'єр заявив, що країна перебуває у стані війни.