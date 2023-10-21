Ізраїль повністю заблокував Сектор Гази: в ЦАХАЛ пояснили, коли розпочнеться наступ
Джерело:The Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю повідомила про продовження підготовки до наземної операції проти ХАМАС в Секторі Гази. Ізраїльські військові проводять навчання згідно з затвердженими оперативними планами.
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що Ізраїль запровадив повну блокаду Сектора Гази. За його словами, Армія оборони Ізраїлю нещодавно схвалила плани розширення бойових дій.
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Коли почнеться операція ЦАХАЛ
Повідомляється, що Ізраїль розгорнув десятки тисяч солдатів на кордоні з Газою. Дата операції наразі невідома. В ЦАХАЛ кажуть, що великий наступ почнеться "незабаром".
Хагарі заявив, що Ізраїль готовий перейти до наземної операції в той час, який він обере. За його словами, операція продовжуватиметься до повного досягнення єврейською державою своїх цілей.
Бійці ЦАХАЛ також готові до будь-якого сценарію, війська на півночі країни відповідають вогневою поразкою на атаки Хезболли,
– сказав він.
Речник ЦАХАЛ заявив, що під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАС викрали громадян 42 країн. Він не став виключати звільнення цих заручників військовим шляхом.
Останні новини про війну на Близькому Сході
- Нещодавно ЦАХАЛ завдав ударів по підземних тунелях та командних центрах ХАМАС у Секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю також ліквідувала Махмуда Сабіха, який був старшим інженером палестинських бойовиків та очолював підрозділ з розробки зброї, зокрема БпЛА.
- Раніше західні ЗМІ із посиланням на анонімні джерела повідомили, що США та Ізраїль проводять офіційні переговори щодо подальшої долі Сектора Гази. Після зачистки території від ХАМАС в анклаві можуть створити тимчасовий уряд за підтримки ООН та за участю урядів арабських країн.
- Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц не так давно їздив з робочим візитом до Ізраїлю. Після повернення з єврейської країни він анонсував масову депортацію у Німеччині.