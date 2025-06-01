Ізраїль, ймовірно, повторно завдав авіаударів по ядерному об'єкту у Фордо

Повідомляється про вибухи поблизу ядерного об'єкту Ірану у Фордо, ймовірно йдеться про нову атаку Ізраїлю. Там навіть зафіксували землетрус.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel і соцмережі.

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Ізраїль міг завдати повторних ударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо

Ізраїль міг завдати ударів по ядерному об'єкту у Фордо. Поблизу було чутно гучні вибухи. Фіксувався навіть землетрус магнітудою 2,5, про що сповістив Іранський сейсмологічний центр.

Ціллю міг стати другий за величиною іранський завод зі збагачення урану, який вважається ключовим компонентом ядерної програми Ірану. Втім, він добре укріплений і здебільшого захований під землю, що значно ускладнює для Ізраїлю повне виведення його з ладу.

Приблизне планування ядерного об'єкту у Фордо: дивіться відео

Раніше Ізраїль вже атакував Фордо ввечері 13 червня, над об'єктом здіймалися стовби диму. Іранські офіційні представники навіть визнали факт ударів, але запевнили, що об'єкт продовжує роботу й отримав лише "незначні ушкодження".