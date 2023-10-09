Ізраїль пригрозив ліквідацією лідеру ХАМАС Сінварі
Джерело:The Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю заявила, що Яхья Сінвар "мертвий". Він є лідером терористичної організації ХАМАС.
Відповідну інформацію речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) Даніель Хагарі озвучив 9 жовтня. Це трапилось під час пресконференції.
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Що відомо про загрозу ліквідувати лідера ХАМАС
Яхья Сінвар – командувач кампанії й він "мертвий",
– заявив Хагарі.
Він додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС та всі його активи – підпадають під атаку та приречені.
Варто зауважити, що ще напередодні, 8 жовтня, армія оборони Ізраїлю вдарила по будинку Аймана Юніса. Він загинув, адже його тіло знайшли під завалами.
ЗМІ писали що Айман Юніс – це лідер ХАМАС. Бойовики заявили, що нібито він справді мертвий, проте не був їхнім ватажком. Адже лідером ХАМАС є Яхья Сінвар.
Останні новини з Ізраїля
- Армія оборони Ізраїля заявила, що вони повернули контроль над всіма населеними пунктами на кордоні з Газою. Офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що орієнтовно до 12 години 9 жовтня були "поодинокі" інциденти зіткнень між військовими та палестинськими терористами.
- Хагарі пояснив, що вони вже евакуювали 15 з 24 прикордонних міст і продовжать евакуацію з інших протягом найближчого дня. Він також пояснив, що прориви прикордонних бар'єрів у Газі фізично захистять танками, з повітря їх підтримуватимуть бойові вертольоти та безпілотники.
- Варто зауважити, що бойовики ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль ракетами та проникли на територію країни. Видання Bloomberg писало, що напад ХАМАС може стати найбільшим провалом розвідки Ізраїлю за 50 років.