Атака ХАМАС зруйнувала делікатний союз між Росією та Ізраїлем, – WSJ

Ізраїль зберігав відносини з Росією, попри військову агресію Кремля проти України та військову співпрацю з Іраном. Однак напад ХАМАС, схоже, змусив Ізраїль переглянути позицію щодо Москви.

Протягом багатьох років прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримував відносини з Кремлем, зокрема з Владіміром Путіним, який опинився в ізоляції.

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Все змінив напад ХАМАС, який підтримує союзник Росії Іран

Навіть вторгнення Росії в Україну і потепління відносин із заклятим суперником Ізраїлю – Іраном – не змогли порушити цю співпрацю. Лідери Ізраїлю та Росії підтримували телефонний зв'язок, а Нетаньягу, попри тиск Заходу, відмовився надати Україні летальну допомогу або системи ППО.

Тепер, після смертоносного нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС, підтримуваних Іраном, ці переговори, схоже, припинилися. Путін – один із небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю понад 1300 ізраїльтян унаслідок атаки ХАМАС,

– пише The Wall Street Journal.

Припинення співпраці між Росією та Ізраїлем підкреслює масштабніший тектонічний зсув, що відбувається в ролі Росії на Близькому Сході відтоді, як Путін почав війну в Україні.

У пошуках зброї і союзників для здійснення свого невдалого вторгнення в Україну Росія зміцнила відносини з Іраном, який постачає Кремлю дрони-камікадзе типу "Шахед".

Росія, своєю чергою, поставила іранським ВПС навчальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу Ірану винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Протягом багатьох років Росія та Іран підтримували відносини одне з одним, але в них відчувалася недовіра, оскільки кожна зі сторін прагнула поліпшення відносин із Заходом. Тепер обидві сторони стали ізгоями для Заходу і виявилися загнаними в один кут,

– вважають аналітики.

Зближення Росія та Ірану поширюються і на спонсорований Тегераном ХАМАС, який влаштував масове вбивство ізраїльських громадян. За останній рік щонайменше дві делегації високого рівня ХАМАС прилітали до Москви для переговорів.

ХАМАС написав повідомлення, в якому високо оцінив позицію Путіна щодо зростаючого насильства.

Росія не засудила напад ХАМАС. Депутат Державної Думи, член Комітету з оборони Андрєй Гурульов відзначив ефективність дій ХАМАС із подолання ізраїльської оборони.

Росія повторює позицію СРСР

Зближення Москви з Іраном, а також її зусилля зі зміцнення зв'язків з арабськими сусідами Ізраїлю багато в чому повторюють позицію СРСР щодо Ізраїлю часів "холодної війни".

У той час прагнення пересварити партнерів США і закріпитися в бідніших країнах світу змушувало Радянський Союз озброювати головних ворогів Ізраїлю, що призвело до Шестиденної війни 1967 року і війни Судного дня шість років потому.

Росія підтримує ідею створення палестинської держави в кордонах Ізраїлю 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі.

Чому Кремлю вигідна війна на Близькому Сході

Водночас у Кремля є внутрішні причини вітати війну між ХАМАС та Ізраїлем, яка відбувається далеко від російських кордонів.

У зв'язку з призначеними на березень президентськими виборами в Росії Кремль шукає можливість відволіктися від війни в Україні. Путін часто підтримував своє 23-річне правління Росією, використовуючи державні ЗМІ, щоб ігнорувати внутрішні проблеми й зосередитися на безладі за кордоном.

З військовими невдачами в Україні, які Кремль планував як коротку військову операцію, але які переросли в багаторічну війну, це виявилося складніше.

З минулих вихідних війна Росії в Україні була витіснена з перших шпальт газет по всьому світу, а також усередині Росії, де державні ЗМІ переключилися з війни в Україні на Ізраїль і Газу.

Росія "накинулася" на США через напад ХАМАС

Високопоставлені російські чиновники дають зрозуміти, що бачать й інші вигоди, називаючи початок бойових дій ударом по престижу США, і що Вашингтон тепер повинен переглянути питання про те, скільки він може продовжувати постачати Україні зброї для боротьби з російськими військами, в той час як він також допомагає Ізраїлю.

Путін у своїх перших коментарях щодо атак ХАМАС на початку минулого тижня обрушився на США, назвавши їх "яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", які ніколи не захищали інтереси палестинців на мирних переговорах.

Він заявив, що Ізраїль має право захищатися від нападів ХАМАС, але закликав до мирних переговорів, що ведуть до створення незалежної палестинської держави.