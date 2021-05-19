Ізраїль знову атакували з Лівану: ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь

Північні райони Ізраїлю знову зазнали удару з території Лівану. Шкоди ракети не завдали, однак Ізраїль відкрив у відповідь артилерійський вогонь.

З території Лівану випустили 4 ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. Одну ракету перехопила система "Залізний купол", інша впала у полі біля узбережжя Середземного моря.

До речі ХАМАС відмовився припинити обстріли Ізраїлю

Ізраїль атакував у відповідь

Ізраїльські військові атакували низку цілей на території Лівану. Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих та постраждалих немає, але 2 людини травмувались, намагаючись сховатися.

Це вже не перша атака з Лівану

З території Лівану вже випускали ракети у бік Ізраїлю. Наприклад, 14 травня – щонайменше 3. Вночі 18 травня з Лівану по Ізраїлю випустили одразу 6 ракет. Їхні цілі розташовувалися на півночі Ізраїлю.

Територію Ізраїлю ввечері 14 травня також обстріляли з Сирії.

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