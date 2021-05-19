Ізраїль знову атакували з Лівану: ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь

19 травня 2021 , 15:36
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Джерело:

Армія оборони Ізраїлю

Північні райони Ізраїлю знову зазнали удару з території Лівану. Шкоди ракети не завдали, однак Ізраїль відкрив у відповідь артилерійський вогонь.

З території Лівану випустили 4 ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. Одну ракету перехопила система "Залізний купол", інша впала у полі біля узбережжя Середземного моря.

До речі ХАМАС відмовився припинити обстріли Ізраїлю

Ізраїль атакував у відповідь

Ізраїльські військові атакували низку цілей на території Лівану. Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих та постраждалих немає, але 2 людини травмувались, намагаючись сховатися.

Це вже не перша атака з Лівану

З території Лівану вже випускали ракети у бік Ізраїлю. Наприклад, 14 травня – щонайменше 3. Вночі 18 травня з Лівану по Ізраїлю випустили одразу 6 ракет. Їхні цілі розташовувалися на півночі Ізраїлю.

Територію Ізраїлю ввечері 14 травня також обстріляли з Сирії.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко

  • Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною триває вже понад 100 років. Однак у травні 2021 він знову перейшов в гарячу фазу.
  • Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців через примусове виселення десятків людей з будинків.
  • Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі.
  • Із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет, там їх відбили.
  • Натомість Ізраїль відповів бомбардуванням Сектора Гази.
Автор: Ольга Музика