Ізраїль знову атакували з Лівану: ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь

Північні райони Ізраїлю знову зазнали удару з території Лівану. Шкоди ракети не завдали, однак Ізраїль відкрив у відповідь артилерійський вогонь.
З території Лівану випустили 4 ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. Одну ракету перехопила система "Залізний купол", інша впала у полі біля узбережжя Середземного моря.
До речі ХАМАС відмовився припинити обстріли Ізраїлю
Ізраїль атакував у відповідь
Ізраїльські військові атакували низку цілей на території Лівану. Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих та постраждалих немає, але 2 людини травмувались, намагаючись сховатися.
Це вже не перша атака з Лівану
З території Лівану вже випускали ракети у бік Ізраїлю. Наприклад, 14 травня – щонайменше 3. Вночі 18 травня з Лівану по Ізраїлю випустили одразу 6 ракет. Їхні цілі розташовувалися на півночі Ізраїлю.
Територію Ізраїлю ввечері 14 травня також обстріляли з Сирії.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко
- Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною триває вже понад 100 років. Однак у травні 2021 він знову перейшов в гарячу фазу.
- Перед ескалацією в Східному Єрусалимі тривали масштабні протести палестинців через примусове виселення десятків людей з будинків.
- Відтак 7 травня між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями спалахнули криваві сутички на Храмовій горі.
- Із Сектору Гази 10 травня випустили у бік Ізраїлю сотні ракет, там їх відбили.
- Натомість Ізраїль відповів бомбардуванням Сектора Гази.