В Ізраїлі можливе громадянське протистояння, – історик про конфлікт на Близькому Сході

На тлі загострення на Близькому Сході всередині Ізраїлю може виникнути громадянське протистояння. Деякі агресивно налаштовані араби здійснюють радикальні дії в містах країни.

Про це розповів історик та журналіст Шиман Бріман. Він зазначив, що заклик Міністерства закордонних справ України утриматись від поїздок в Ізраїль – це правильне попередження.

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Бріман пояснив, що наразі туристам в Ізраїль краще не їздити, адже ситуація дуже небезпечна й напружена. Проте як завжди на Близькому Сході – конфлікт швидко спалахує й так само швидко може закінчитись, вважає історик.

Небезпека громадянського протистояння в Ізраїлі

На його думку, відповідне загострення триватиме ще декілька днів, максимум тиждень. Однак Шиман Бріман заявив, що наразі занепокоєння викликає інша тенденція – повстання всередині Ізраїлю чи так званий погромний рух з боку радикально налаштованого арабського населення.

Всередині міст Ізраїля араби третій день виходять на "безчинства": підпалюють авто, магазини, б'ють євреїв. Тобто є велика небезпека, що окрім ракетних ударів із Сектора Гази, буде ще громадянське протистояння всередині власне Ізраїлю,

– припустив журналіст.

Водночас Шиман Бріман сказав, що для громадян України Ізраїль залишається практично закритим уже майже рік через пов'язані з пандемією коронавірусу фактори. Історик порадив українцям відкласти поїздки в Ізраїль принаймні до червня 2021 року.

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Загострення на Близькому Сході: коротко