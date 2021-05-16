В Ізраїлі обстріли застали чоловіка з немовлям на шосе: моторошне відео

В Ізраїлі ракетні обстріли не припиняються. Збройні сили держави опублікували відео на якому видно, як чоловік з немовлям на руках намагається сховатися від небезпеки.

Деталі моторошного інциденту

На щастя, випущену ракету нейтралізувала система "Залізний купол". Вона знищує від 80 до 95% ракет.

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На відео видно, як розгублений чоловік міцно притискає немовля до грудей, сидячи на землі. Він заховався біля бетонної огорожі шосе, аби хоч якось вберегтися від небезпеки.

Ймовірно, чоловік вийшов з автомобіля і вирішив перечекати обстріли. У небі у той час вибухає ракета, яку знищив "Залізний купол".

Ви їдете зі своєю новонародженою дитиною. Раптом ви потрапляєте під ракетний обстріл. Коли вибухають ракети, ваша єдина думка – вберегти свою дитину,

– розповіли в армії Ізраїлю.

У збройних силах додали, що продовжать боротьбу проти ісламістського угруповання ХАМАС, щоб вберегти життя ізраїльтян.

Чоловік ховається з немовлям від обстрілу: відео

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