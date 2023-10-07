Ізраїльські війська – у всіх містах біля Сектору Гази: триває зачистка, базу Реїм вже повернули

Триває перша доба загострення ситуації між ХАМАС та Ізраїлем. Під вечір армія оборони Ізраїлю відновила контроль над базою Реїм. Вона розташована на Півдні країни.

Наразі боротьба триває у 22 містах. Станом на вечір 7 жовтня повідомляють, що армія оборони Ізраїлю вже увійшла на територію всіх міст на кордоні із Сектором Гази, які упродовж дня захоплювали бойовики ХАМАС. Наразі там триває зачистка. Наголошують, що сили оборони Ізраїлю вдарили по будинку лідера ХАМАС – Ях'ї Сінвара.

Зверніть увагу Атаки ХАМАС на Ізраїль: посол сказав, чи можна евакуювати українців

Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив загибель ізраїльських солдатів. Точну кількість втрат наразі не розкривають. Окрім того, є повідомлення про заручників.

Ізраїль заявив про десятки загиблих та сотні поранених.

Пентагон наголосив, що готовий надати Ізраїлю усе необхідне для захисту. Ллойд Остін висловив співчуття рідним загиблих.