Можуть бити балістикою: наскільки небезпечна Хезболла для Ізраїлю

Бойовики ліванської Хезболли мають бойовий досвід. Однак ізраїльська армія теж значно сильніша, ніж була, умовно, рік тому.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, зауваживши, що Хезболла – небезпечне угруповання. Але є нюанси.

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Чим загрозлива Хезболла

Як наголосив Зайден, Хезболла має запас балістичних ракет та дронів різних типів, які вони здатні запускати по Ізраїлю. Тому насамперед це угрупування є загрозливим для цивільних.

Крім того, бойовики Хезболли мають бойовий досвід. Вони воювали на боці Башара Асада у громадянській війні в Сирії. Але й ЦАХАЛ теж здобули досвід у боротьбі проти ХАМАС у Газі.

Для Хезболли зараз ЦАХАЛ – складніший ворог, ніж це було рік тому. Вони це добре розуміють. Це одна з причин, чому вони не хочуть нарощувати ескалацію цієї війни. Вони не хочуть, аби повітряні сили ЦАХАЛ били по південному Лівану, частині Бейрута тощо,

– сказав політолог.

27 липня ліванська Хезболла завдала ракетного удару по Ізраїлю. Відомо, що один з прильотів стався по футбольному полю. Там загинуло щонайменше 12 людей. Усі вони – діти віком від 10 до 20 років. 28 липня авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах Хезболли в Лівані у відповідь.