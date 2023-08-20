Великі проблеми з опаленням будинків: як у Ізюмі готуються до зимових морозів

До Ізюму, що на Харківщині, повернулася майже половина мешканців. Утім, місцеві турбуються про проблему з опаленням будинків взимку. Деякі з них будуть без тепла.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Наразі в Ізюмі встановлюють модульні котельні, аби бодай частково вирішити ситуацію.

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Проблеми з теплопостачанням

Після деокупації Ізюма місцевій владі з 24 котелень вдалося підключити лише 10. Таким чином минулого сезону з теплом були 90 будинків. Цього року вдалося підключити до систем ще 44 будинки.

"Ми зупинилися 1 березня, бо до середини місяця були морози 12 градусів, постійні обстріли, перебили центральний газопровід з Краматорська, звідки йшла подача газу. Ми не встигли злити системи опалення", – розповів директор Теплових мереж міста Ізюм Володимир Золотарьов.

Анна Черненко про ситуацію в Ізюмі: дивитись відео

Центральна котельня в Ізюмі повністю знищена росіянами. Проблема з тими будинками, які дуже сильно постраждали від обстрілів – там неможливо відновити систему опалення. Є такі, де вона просто розмерзлася. Для вирішення цього питання закупили 10 модульних котелень, які розташовуватимуть у районах і які зможуть опалювати будинки.

Це автоматична котельня. Вона легше монтується і не є мішенню для росіян. Будівництво стандартних котелень займе декілька років – такого часу немає. Вихід – модульні переносні,

– пояснив начальник Ізюмської МВА Валерій Марченко.

Але самі мешканці Ізюма беруться до вирішення проблеми. У квартирах на балконах вони встановлюють буржуйки та облаштовують підвали, аби можна було пережити майбутню зиму.

"Це про будинки, які були дуже розбиті. Зараз в Ізюмі 196 багатоповерхівок і пів сотні будуть без тепла цієї зими. Для того, щоб повноцінно полагодити системи – треба перемога і щоб не було обстрілів", – резюмувала Черненко.

Ситуація в Харківській області: дивитись відео