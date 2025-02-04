В Ізюмі ударом зруйновано адмінбудівлі та пошкоджено 5-поверхівку: під завалами людина

Ворог завдав балістичного удару по Ізюму Харківської області вдень 4 лютого, атакувавши центральну частину міста. Це спричинило загибель щонайменше 4 людей, багато осіб постраждало.

Удар завдав серйозних руйнувань, під завалами перебуває людина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Ізюм

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог вдарив по центральній частині міста. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки противника збільшилася до 20 людей. Ще 1 людина перебуває під завалами.

Ліквідація наслідків триває. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок,

– ідеться у повідомленні Синєгубова.

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За його словами, зараз на місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, а також кінологічна служба.