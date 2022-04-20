На Ізюмському напрямку ворог переодягається в українську військову форму, щоб відступити
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські війська не покидають спроб оточити Харків. Активні бойові дії тривають, зокрема, на Ізюмському напрямку.
Про це у зведенні від 20 квітня повідомив Генштаб Збройних Сил України. За їхніми словами, противник розпочав перегрупування.
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Ізюмський напрямок залишається нестабільним
Зазнавши невдачі під час вчорашньої спроби штурму, російські війська почали перегрупування на Ізюмському напрямку. Вийшовши із зайнятих раніше позицій, окупанти перейшли в район населеного пункту Дібровне.
Противник проводив наступальні дії, має частковий успіх,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Водночас окупанти не змогли прорватися в районі населеного пункту Стара Гнилиця.
Наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов,
– додали у відомстві.
Не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.
Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка,
– пишуть у Генштабі.
Крім того, росіяни продовжують прориватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей та закріпитися у Рубіжному та Новотошківському.
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