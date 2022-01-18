"Javelin" для бою у місті: Велика Британія передала Україні найкращі гранатомети NLAW, – Бутусов
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що стартували постачання протитанкових гранатометів NLAW. Вони – допомога Україні від Великої Британії.
За словами Бутусова, гранатомети NLAW – найкращі у світі гранатомети для бою у місті. Росія не має аналогів.
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Бутусов розповів, що військово-транспортна авіація Великої Британії почала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів англійської армії.
Велика Британія постачає в Україну новітнє озброєння – один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 міліметрів, ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків,
– наголосив Бутусов.
NLAW – спільна розробка Великої Британії та Швеції.
Чому NLAW – найкращий у світі
- NLAW – це "Javelin" для коротких дистанцій. Він вражає ціль за принципом "вистрілив та забув".
- Короткий час реакції. Від захоплення цілі до пуску достатньо 5 секунд.
- Гранатомет призначений для стрільби саме із закритих приміщень, через укриття, з верхніх поверхів будівель або підвалу.
- Максимальна дальність прицільної стрілянини – для старих модифікацій 600 метрів, для нових – 800 метрів. Точність – майже 100 %. Мінімальна дальність пуску – 20 метрів.
- Два режими стрільби.
- Термін придатності – 20 років.
- NLAW – це не "розхідний" засіб типу РПГ-26 – це дорога зброя для ближнього бою.
Естонія збирається передати Україні Javelin
- Начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Куймет заявив, що Естонія збирається передати Україні ракети Javelin та гаубиці.
- Однак спершу необхідно отримати дозвіл від США. Окрім того, свою згоду має надати Фінляндія, Німеччина та колишні власники гаубиць.
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Допис Бутусова:
Велика Британія почала постачання в Україну протитанкових гранатометів NLAW – найкращих у світі гранатометів для бою в місті, які не мають аналогів у Росії
За даними джерел "Цензор.Нет", військово-транспортна авіація Великої Британії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.
Як з'ясувалося, Велика Британія постачає в Україну новітнє озброєння – один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 міліметрів, ідеальна зброя для бою в місті та поразки будь-яких типів російських танків.
Чим же такий ефективний NLAW? Це спільна технологія Великої Британії та Швеції.
Його переваги – це цілий комплекс