Javelin на Донбасі: у Росії відреагували та хочуть зустрічі з Байденом

Сергій Лавров заявив нібито він не знає, про застосування Javelin Збройними силами України на Донбасі. Водночас політик запевнив, що нібито українська сторона має "бажання здійснити провокацію".

Глава закордонних справ Росії заявив також, що питання України Путін обговорюватиме з президентом США. Про це він розповів, відповідаючи на питання журналістів, під час пресконференції 22 листопада.

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У Росії вже відреагували на застосування Javelin на Донбасі

Не бачив таких повідомлень,

– заявив на Лавров щодо застосування Javelin.

Він також додав, що нібито в останні тижні та місяці "спостерігаємо такий потік свідомості з боку українського керівництва, особливо з боку військових, потік свідомості надмірно запаленого і дуже небезпечного".

Сергій Лавров заявив про якусь "войовничу риторику", яка нагнітається. На його думку, це нібито "відображає бажання здійснити провокацію та перевести конфлікт у гарячу фазу".

Путін оброгорюватиме Україну з Джо Байденом

Очільник МЗС Росії заявив, що тема України обговорюватиметься "в ході нового контакту" президента Росії та США. Проте терміни та формат "наразі узгоджуються".

Міністр запевнив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України: "Є нормандський формат, що є найголовнішим механізмом, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі та заходи в наступних рішеннях".

Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Росії. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі,

– заявив Лавров.

До речі, Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва США, який країна нам постачає з весни 2018 року в межах двосторонніх домовленостей. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, безпілотників.

Коротко про застосування Javelin на Донбасі