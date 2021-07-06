JBL обіцяє звільнити співробітників, що опублікували "карту України" без Криму й Донбасу

Компанія JBL опублікувала сторіз, де "карта України" без окупованих Росією територій Криму та частини Донбасу. JBL перепросила за помилку та пообіцяла змінити частину команди, яка її допустила.

Компанія JBL заявила, що офіційно перепрошує перед всіма українцям за помилку, яка сталася 5 липня орієнтовно о 23:30.

До теми "Російський" Крим: київський вокзал потрапив у гучний скандал

Пообіцяли звільнити співробітників та звернутись до правоохоронців

У компанії заявили, що їхня позиція незмінна – "ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України".

Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки та будемо звертатись до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників,

– заявили в компанії.

Також там додали, що підтримують заходи для розвитку української культури, музики та популяризації здорового способу життя. Згадали про підтримку проєкту велотуру "НЕзалежний" Олега Собчука для об'єднання українців в усіх куточках держави та популяризації здорового способу життя і єдності нашого державного кордону.

Скандал з картою: що відомо

5 липня інстаграм-сторінка JBL Ukraine розмістила сторіз, у якому опитувала своїх читачів, з якого вони міста України.

В ілюстрації сторіз була карта України без окупованих Росією територій (Криму та частини Донбасу).

На сторінці JBL Ukraine вказано, що це офіційна сторінка JBL (компанії зі США, яка виробляє аудіотехніку) в Україні.