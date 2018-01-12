14:55
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Кабачки і баклажани: в НБУ показали, що в Україні найбільше подорожчало за рік

13:41, сьогодні 257 Читать новость на русском
Які продукти найбільше подорожчали у 2017-му
Які продукти найбільше подорожчали у 2017-му / Фото із відкритих джерел

В Національному банку України пояснили, чому рівень інфляції в Україні у 2017-му році перевершив прогнози НБУ і показали, на яких продуктах товарах та послугах це позначилось найбільше.

У Нацбанку констатували, що споживча інфляція у 2017 році становила 13,7%, хоча в НБУ її прогнозували лише на рівні 8% ± 2 в.п. на кінець року, інформує прес-служба фінрегулятора.

Дивіться також: Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році

У банку запевняють, що рівень інфляції зріс через фактори, на які Національний банк "не міг вплинути за допомогою інструментів грошово-кредитної політики".

Зокрема, йдеться про погані погодні умови, через що суттєво підскочили ціни на сирі продовольчі товари.

Так, за даними НБУ, найбільше у 2017-му здорожчали такі сезонні овочі та фрукти, як баклажани (на 207%), кавуни (на 150%) та кабачки (на 120%).

Натомість незважаючи на інфляцію неабияк здешевшали: часник (на 36%), гречка (на 29%) та салати (на 19%).

Ціни продукти інфляція НБУ

Як змінились в Україні ціни на продукти у 2017 році

Теги: Новини України Інфляція НБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
225
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1064
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5184
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6935
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1875
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня 2017 , 18:30
Терористи, начебто, затримали "українських розвідників" – в МВС зробили заяву
24 вересня 2017 , 18:37
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
У справах подій на Євромайдані в розшуку перебуває 91 особа, – Горбатюк
 29 грудня 2017 , 10:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук