Кабачки і баклажани: в НБУ показали, що в Україні найбільше подорожчало за рік

В Національному банку України пояснили, чому рівень інфляції в Україні у 2017-му році перевершив прогнози НБУ і показали, на яких продуктах товарах та послугах це позначилось найбільше.

У Нацбанку констатували, що споживча інфляція у 2017 році становила 13,7%, хоча в НБУ її прогнозували лише на рівні 8% ± 2 в.п. на кінець року, інформує прес-служба фінрегулятора.

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У банку запевняють, що рівень інфляції зріс через фактори, на які Національний банк "не міг вплинути за допомогою інструментів грошово-кредитної політики".

Зокрема, йдеться про погані погодні умови, через що суттєво підскочили ціни на сирі продовольчі товари.

Так, за даними НБУ, найбільше у 2017-му здорожчали такі сезонні овочі та фрукти, як баклажани (на 207%), кавуни (на 150%) та кабачки (на 120%).

Натомість незважаючи на інфляцію неабияк здешевшали: часник (на 36%), гречка (на 29%) та салати (на 19%).





Як змінились в Україні ціни на продукти у 2017 році