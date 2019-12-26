Кабінет міністрів знижує тарифи, а це один з показників ефективності уряду, – соціолог

Кабінет міністрів чи не вперше знижує тарифи, а це один з критеріїв за яким суспільство буде оцінювати діяльність влади.

Про це в ефірі телеканалу "ZIK" розповів кандидат соціологічних наук, директор соціологічної компанії "Сітаргет" Олексій Боровський.

Чи не вперше уряд дійсно знижує тарифи, я маю на увазі тарифи на сектор ЖКГ, на газ, за опалення, за такою тенденцією, не повинно цікавити хто і скільки заробляє. Чи є конкретний результат? Чи результати стосуються конкретно громадянина? Це і буде показником успішної діяльності,

– повідомив експерт.

Таку думку Олексій Боровський висловив, коментуючи суспільну дискусію про підвищення заробітних плат посадовцям та державним службовцям. Соціолог вважає, що критерієм діяльності державних діячів та інституцій мають бути конкретні результати. Для уряду це не тільки макроекономічні показники, які турбують великі сектори економіки, а й показники, що стосуються конкретних людей, зокрема зниження тарифів.

Експерт вважає що саме за цими критеріями суспільство буде робити висновки щодо діяльності влади після Нового року.

"Зокрема, ми повинні враховувати що весь рік у нас був роком очікувань. Тобто, громадяни дійсно висловлювали довіру, ми фіксували рекордні показники довіри до окремих державних діячів. Я навіть скажу, що на Новий рік ми вийдемо с певними уявленнями, а що ж зробили політики з такими зарплатами? І тут вже будемо дивиться на результати діяльності конкретної особи. Я думаю, що з приводу діяльності тих, хто займає вищі посади в уряді країни будуть дивитися на показники в окремих секторах економіки, в тарифах, в платіжках, врешті решт, на прожитковий рівень усіх нас", – підкреслив експерт.