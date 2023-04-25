Кабмін підвищив зарплату деяким держслужбовцям: кого стосується
Джерело:Мінреінтеграції
Кабінет Міністрів 25 квітня прийняв постанову про підвищення заробітної плати працівникам державних органів. Попередньо, її розробило Мінреінтеграції за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Ця постанова стосується лише тих держслужбовців, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Відомо, що посадовий оклад збільшать у 1,5 – 2 рази.
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Такі зміни забезпечать гідну оплату праці
У відомстві нагадують, що на територіях, де ведуться бойові дії, держслужбовці працюють в умовах ризику для життя і здоров'я.
Відтак, для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій – з урахуванням коефіцієнта 1,5.
Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоров'я. Тому Уряд має подбати про гідну оплату праці,
– пояснила Ірина Верещук.
Вона також додала, що такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.
Військовим повернули доплати: що відомо
- 10 квітня нардепи ухвалили законопроєкт № 8312 з правкою про повернення доплат. Причому, надбавки вирішили повернути також усім поліціянтам та рятувальникам. Закон набере чинності лише у разі підписання Президентом.
- Наразі ж у Верховну Раду уже внесли постанову, яка може заблокувати повернення додаткових доплат. Щоправда, найближчим часом її розглядати не будуть. Бійці, які служать на передовій, як і раніше отримують 100 тисяч гривень винагороди.
- Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ просять припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави. Там нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.