Кабмін призначив Гаврилова заступником міністра оборони: що про нього відомо

Уряд 26 січня призначив Володимира Гаврилова заступником міністра оборони Олексія Резнікова. Раніше він був аташе з питань оборони України при посольстві в США.

Крім того, уряд звільнив Анатолія Петренка з посади заступника Міністра оборони з європейської інтеграції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто такий Володимир Гаврилов

Посадовець є генерал-майором запасу. У 2015 – 2018 роках він був аташе з питань оборони України при посольстві України у США. Протягом цих років Гаврилов зміцнював співробітництво між країнами в обороні. Також працював над отриманням допомоги на тлі російської агресії.

У 2018 році його звільнили у запас. Тоді чоловік почав займатись спортивною реабілітацією тяжко поранених військових. Гаврилов очолює благодійний фонд "Ветеранська десятка".

У 2019 році військового відзначили орденом "Легіон Пошани" США. Нагороду йому вручив посол США в Україні. Зазначили, що орден видали за значний внесок у розвиток можливостей обох країн щодо відбиття загроз.