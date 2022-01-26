Кабмін призначив Гаврилова заступником міністра оборони: що про нього відомо
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Уряд 26 січня призначив Володимира Гаврилова заступником міністра оборони Олексія Резнікова. Раніше він був аташе з питань оборони України при посольстві в США.
Крім того, уряд звільнив Анатолія Петренка з посади заступника Міністра оборони з європейської інтеграції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Хто такий Володимир Гаврилов
Посадовець є генерал-майором запасу. У 2015 – 2018 роках він був аташе з питань оборони України при посольстві України у США. Протягом цих років Гаврилов зміцнював співробітництво між країнами в обороні. Також працював над отриманням допомоги на тлі російської агресії.
У 2018 році його звільнили у запас. Тоді чоловік почав займатись спортивною реабілітацією тяжко поранених військових. Гаврилов очолює благодійний фонд "Ветеранська десятка".
У 2019 році військового відзначили орденом "Легіон Пошани" США. Нагороду йому вручив посол США в Україні. Зазначили, що орден видали за значний внесок у розвиток можливостей обох країн щодо відбиття загроз.
У грудні 2021 року генерал-майор був помічником директора ДК "Укрспецекспорт".Зверніть увагу! Олексія Резнікова призначили міністром оборони 4 листопада 2021 року. На посаді він змінив Андрія Тарана, якого Верховна Рада відправила у відставку. Перед тим Резніков очолював Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Текст поста Тараса Мельничука:
Призначено/погоджено призначення:
- Гаврилова Володимира Валеріановича заступником Міністра оборони України; - Тихонова Сергія Андріяновича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Марценишина Юрія Ігоровича першим заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті;
- Дюжилову Наталію Олександрівну заступником Голови Державної інспекції архітектури та містобудування;
- Шевченко Тетяну Вікторівну заступником Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Матієву Яну Сергіївну заступником Голови Фонду державного майна України;
- Рудька Артема Олексійовича заступником Голови Державної служби статистики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Бутрія Дмитра Стефановича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.