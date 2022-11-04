Кабмін призначив тимчасового очільника Мінрегіону

Уряд 3 листопада тимчасового поклав обов'язки глави Мінрегіону на Василя Лозинського. Він є першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

Про це мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів, яке уряд видав після звільнення з посади Олексія Чернишова.

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Зауважимо, що Василь Лозинський був першим заступником Чернишова. До того – першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації. А з 26 грудня 2019 по 5 лютого 2020 року обіймав посаду голови Львівської ОВА.

Кадрові зміни в уряді

Верховна Рада 3 листопада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Причина звільнення – об'єднання Міністерства розвитку громад з Мінінфраструктури під керівництвом Олексія Кубракова.

Очікується, що Чернишова призначать новим головою "Нафтогазу" замість звільненого напередодні Юрія Вітренка. Однак НАЗК проти цього рішення. Там попередили, що призначення Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним. Однак зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

4 листопада ЗМІ написали, що головою "Нафтогазу" таки призначили колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

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Олексій Чернишов став міністром громад і територій у березні 2020 року. До цього він очолював Київську обласну державну адміністрацію. До початку політичної кар'єри Чернишов був відомим як підприємець та інвестор.