Кабмін призначив заступників трьох нових міністрів: імена

Уряд призначив двох заступників Мінінфраструктури та Мінекономіки та заступника міністра охорони здоров'я. Також призначили заступника Держслужби геології та надр та Державної податкової служби.
Відповідні рішення уряд ухвалив 9 червня. Окрім цього, Кабмін перед цим звільнив з попередніх посад 2 осіб, щоб призначити їх заступниками міністрів.
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Кабмін ухвалив заступників нових міністрів
Уряд звільнив Михайла Лева з посади першого заступника Голови Державного космічного агентства України та Володимира Бучка з посади державного секретаря Мінінфраструктури. Тимчасово обов'язки держсекретаря Мінекономіки виконуватиме Тетяна Галабудська.
Зокрема, замами 3 нових міністрів стали:
- Олександр Комаріда – заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції;
- Юрій Васьков – заступником міністра інфраструктури;
- Анна Юрченко – заступницею міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції;
- Михайло Лев – заступником міністра економіки;
- Світлана Глущенко – заступницею міністра економіки.
Окрім цього, уряд призначив:
- Володимира Бучка – першим заступником Голови Державної служби геології та надр України;
- Наталію Калєніченко – заступницею Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також уряд погодив:
- Олександра Андрущенка – гендиректором Державного підприємства спеціального зв'язку;
- Михайла Мішина – директором "Українського інституту із проєктування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв'язок".
Коротко про зміну міністрів
- 20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за заміну відразу трьох нових міністрів.
- Міністром економіки став Олексій Любченко.
- Очільником Мінінфраструктури – Олександр Кубраков.
- Главою МОЗ – колишній головний санітарний лікар Віктор Ляшко.