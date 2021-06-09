Кабмін призначив заступників трьох нових міністрів: імена

Уряд призначив двох заступників Мінінфраструктури та Мінекономіки та заступника міністра охорони здоров'я. Також призначили заступника Держслужби геології та надр та Державної податкової служби.

Відповідні рішення уряд ухвалив 9 червня. Окрім цього, Кабмін перед цим звільнив з попередніх посад 2 осіб, щоб призначити їх заступниками міністрів.

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Кабмін ухвалив заступників нових міністрів

Уряд звільнив Михайла Лева з посади першого заступника Голови Державного космічного агентства України та Володимира Бучка з посади державного секретаря Мінінфраструктури. Тимчасово обов'язки держсекретаря Мінекономіки виконуватиме Тетяна Галабудська.

Зокрема, замами 3 нових міністрів стали:

Олександр Комаріда – заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції;

Юрій Васьков – заступником міністра інфраструктури;

Анна Юрченко – заступницею міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції;

Михайло Лев – заступником міністра економіки;

Світлана Глущенко – заступницею міністра економіки.

Окрім цього, уряд призначив:

Володимира Бучка – першим заступником Голови Державної служби геології та надр України;

Наталію Калєніченко – заступницею Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також уряд погодив:

Олександра Андрущенка – гендиректором Державного підприємства спеціального зв'язку;

Михайла Мішина – директором "Українського інституту із проєктування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв'язок".

Коротко про зміну міністрів

20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за заміну відразу трьох нових міністрів.

Міністром економіки став Олексій Любченко.

Очільником Мінінфраструктури – Олександр Кубраков.

Главою МОЗ – колишній головний санітарний лікар Віктор Ляшко.