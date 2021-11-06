Кабмін скасував рішення про перемогу Олейнікова в конкурсі на голову податкової
6 листопада 2021 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ГОНЧАРЕНКО"
Кабмін скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова в конкурсі. Мовилось про посаду глави Державної податкової служби України.
Рішення Кабмін ухвалив ще 3 листопада. Відповідну інформацію 6 листопада оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
До теми Глава Податкової Олейніков прокоментував обшуки правоохоронців
Кабмін скасував перемогу Олейнікова на посаду глави податкової
Управління забезпечення діяльності Комісії питань вищого корпусу державної служби поінформувало, що Олейнікова обрали переможцем конкурсу з результатом 11,23 бала 27 вересня 2021 року.
Проте 3 листопада це рішення скасували.
Документ щодо скасування перемоги Олейнікова / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Коротко про обшуки в податковій та коментар Олейнікова
- 3 листопада НАБУ та СБУ прийшли з обшуками до ексміністра економіки Олексія Любченка та у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
- У НАБУ розповіли, що викрили корупційний механізм у податковій – схема полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам.
- У ДБР пояснили, що також проводили обшуки в податковій. Причина у кримінальній справі щодо порушень вимог податкового законодавства підприємствами Полтавської області.
- Сам Олейніков підтвердив, що правоохоронці 3 листопада проводили у нього обшуки. Зокрема, вони стосувалися інформації про проведення незаконних операцій низкою компаній. Також розповів, що обшуки пов'язані з перевіркою задекларованих активів.