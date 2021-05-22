Кабмін вирішив повернути одному з міністерств стару назву

Кабінет Міністрів вирішив перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Відтак тепер воно буде називатися Міністерством економіки.

Така постанова уряду Дениса Шмигаля з номером 504 зявилася 21 травня. Тепер міністерство повинне подати пропозиції щодо того, як відкоригувати чинне законодавство та зробити його відповідним до змін.

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Уряд змінив назву одного з міністерств

Кабінет Міністрів України 21 травня перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив новоназваному Міністерству економіки впродовж 30 днів подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства "змін, які випливають із цієї постанови".

Зауважимо, до з 9 грудня 2010 до 29 серпня 2019 року міністерство називалося "економічного розвитку і торгівлі України". А до 2010 – "Міністерством економіки" (так, як і буде називатися відтепер).Зокрема між 21 серпня 2001 і 16 травня 2005 воно називалося "економіки та з питань європейської інтеграції", а від 1991 до 2001 – "зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі".

Постанова уряду про перейменування міністерства станом на початок доби 22 травня на сайті КМУ недоступна. Однак її можна побачити у кеші Google.



Постанова уряду про перейменування міністерства від 21 травня / Скриншот

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