Відтепер без шансону в маршрутках: уряд обмежив використання музики у громадському транспорті
Джерело:Мінінфраструктури
Українці більше не страждатимуть від гучної музики, яку так люблять вмикати водії автобусів чи маршруток. Кабінет міністрів видав постанову, в якій забороняє створювати шум у громадському транспорті.
Обмеження стосуватимуться як водіїв, так і пасажирів транспортних засобів. Крім цього, громадян можуть не допустити до салону громадського транспорту, якщо вони гучно ввімкнули музику на своїх пристроях.
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Які заборони на використання музики в транспорті ухвалив Кабмін
В уряді наголосили, що відтепер водії не мають права вмикати музику або фільми в автобусах чи маршрутках. Однак зауважили, що це можна робити, якщо в салоні є навушники для пасажирів або ж якщо громадяни погодяться з вибором водія.
Крім цього, ці нововведення стосуватимуться і водіїв таксі. Відтепер вони можуть вмикати музику тільки, якщо пасажир не заперечує. В усіх інших випадках це забороняється.
Представники Кабміну також повідомили, що ця постанова є частиною закону про публічне використання російської музики.
Зверніть увагу! З жовтня 2022 року набув чинності закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора. Згідно з цим, водіям автобусів та маршруток забороняється відтворювати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в транспорті, крім інформації про поїздку. Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, і міжнародних маршрутів.
Пасажири громадського транспорту можуть слухати свої аудіо чи відеозаписи лише в індивідуальних навушниках. В усіх інших випадках водії громадського транспорту можуть висадити громадян за гучне прослуховування музики.
У Львові молодики гучно слухали російську музику: коротко про скандал
- Журналіст Роман Гурський 7 травня зробив зауваження молодикам щодо того, що вони гучно увімкнули пропутінського виконавця Лепса. На це пасажир відреагував агресивно, намагаючись вихопити смартфон і вдарити по обличчю журналіста.
- Згодом автівку хлопців зупинили правоохоронці. Після розмови з поліцією хлопці попросили вибачення за те, що слухали Лепса та за свою поведінку до журналіста.
- Хлопцям вручили повістки. Один із них уже сподівається, що зможе якось врегулювати це питання.