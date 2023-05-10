Відтепер без шансону в маршрутках: уряд обмежив використання музики у громадському транспорті

Українці більше не страждатимуть від гучної музики, яку так люблять вмикати водії автобусів чи маршруток. Кабінет міністрів видав постанову, в якій забороняє створювати шум у громадському транспорті.

Обмеження стосуватимуться як водіїв, так і пасажирів транспортних засобів. Крім цього, громадян можуть не допустити до салону громадського транспорту, якщо вони гучно ввімкнули музику на своїх пристроях.

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Які заборони на використання музики в транспорті ухвалив Кабмін

В уряді наголосили, що відтепер водії не мають права вмикати музику або фільми в автобусах чи маршрутках. Однак зауважили, що це можна робити, якщо в салоні є навушники для пасажирів або ж якщо громадяни погодяться з вибором водія.

Крім цього, ці нововведення стосуватимуться і водіїв таксі. Відтепер вони можуть вмикати музику тільки, якщо пасажир не заперечує. В усіх інших випадках це забороняється.

Представники Кабміну також повідомили, що ця постанова є частиною закону про публічне використання російської музики.

Зверніть увагу! З жовтня 2022 року набув чинності закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора. Згідно з цим, водіям автобусів та маршруток забороняється відтворювати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в транспорті, крім інформації про поїздку. Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, і міжнародних маршрутів.

Пасажири громадського транспорту можуть слухати свої аудіо чи відеозаписи лише в індивідуальних навушниках. В усіх інших випадках водії громадського транспорту можуть висадити громадян за гучне прослуховування музики.

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