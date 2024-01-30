Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію, – ЗМІ

В Україні допрацьовували закон про зміни до процесу мобілізації. ЗМІ повідомляють, що новий проєкт цього закону затвердили.

Джерела "РБК-Україна" повідомили, що Кабінет Міністрів затвердив новий проєкт закону про мобілізацію. Водночас офіційного підтвердження немає.

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Законопроєкт мають розглянути в Раді

Наступним етапом стане розгляд нового законопроєкту у Верховній Раді. Минулого разу його відправили на допрацювання через те, що закон містив пункти, з якими не всі були згодні.

Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді,

– повідомило джерело.

Зокрема, український омбудсмен наголошував, що він порушує права людини.

Законопроєкт мали віддати Раді раніше