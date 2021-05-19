Кабмін зможе призначати директора НАБУ: що передбачає новий законопроєкт

Антикорупційний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу проєкт закону про НАБУ. Якщо його підтримають, то Кабмін може отримати повноваження звільняти і призначати директора Національного антикорупційного бюро.

Відповідне рішення 19 травня прийняв комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Про це розповів перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.

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Що передбачає новий законопроєкт про НАБУ

Комітет рекомендував Раді прийняти його за основу,

– повідомив Юрчишин.

Згідно з проєктом закону, Кабмін зможе призначати та звільняти директора НАБУ. Крім того, кандидатів на цю посаду відбиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься з 6 членів – 3 з яких обиратиме уряд, а ще 3 призначатиме з подання міжнародних партнерів.

Також нинішній директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме обов'язки до обрання його наступника.

Коротка передісторія

У серпні 2021 року КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду очільника НАБУ.

Своє рішення КСУ аргументував тим, що президент не має повноважень призначати директора бюро. Тому Порошенко перевищив свої повноваження, коли видав указ про призначення Ситника.

Своє рішення КСУ аргументував тим, що президент не має повноважень призначати директора бюро. Тому Порошенко перевищив свої повноваження, коли видав указ про призначення Ситника. Суд наполягав: призначити Ситника міг лише Кабмін.

У березні в Зеленського заявили, що Ситник залишиться директором НАБУ до кінця своєї каденції. Термін його повноважень спливає у квітні 2022 року.