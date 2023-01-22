Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра
Джерело:Олександр Кубраков
Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його затримали на хабарі.
Кабмін звільнив з посади заступника міністра Василя Лозинського, якого затримали на великому хабарі й підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.
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Кабмін звільнив Лозинського
Віцепрем'єр Олександр Кубраков 21 січня видав розпорядження підготувати документи на звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. 22 січня Кубраков повідомив, що Лозинського вже звільнили з посади.
Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури,
– повідомив Олександр Кубраков.
Він заявив, що окрім цього дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.
В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої,
– сказав Кубраков.
За що затримали чиновника
- Співробітники НАБУ і САП проникнули на склад організованого злочинного угруповання, викрили та припинили розкрадання бюджетних коштів. До складу цієї злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського.
- Лозинського затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США. Ці кошти він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.
- За інформацією слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період. Проте низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.
- Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю – на майже 280 мільйонів гривень. Відповідні договори укладали вже з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, які і передавали хабарі держслужбовцям як "винагороду".
- Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року. Наразі детективи проводять слідчі дії, щоб встановити усіх учасників злочинного угруповання та притягнути їх до відповідальності.
- Якщо провину Василя Лозинського таки доведуть, йому загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки й конфіскація майна.