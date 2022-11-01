Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу", – ЗМІ

Кабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення планували ухвалити до кінця цього тижня.

Цю інформацію повідомило видання, посилаючись на власні джерела в Кабміні. Рішенння про звільнення ухвалили 1 листопада.

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Вітренка звільнили з посади з "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів припинив повноваження голови правління НАК "Нафтогаз Юрія Вітренка,

– мовиться в повідомленні.

Варто пригадати, що буквально вранці 1 листопада у ЗМІ написали, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади глави правління "Нафтогазу". Офіційної інформації, як і причини цього рішення, станом на 1 листопада немає.

Однак у коментарі 24 каналу прессекретарка Дениса Шмигаля Ольга Куришко повідомила, що не коментує кадрові питання. Проте запевнила, що зовсім скоро буде офіційна інформація.