Кабмін виділив гроші на житло для постраждалих від пожеж на Житомирщині

Кабмін 6 травня виділив 11,2 мільйона гривень для придбання житла тим, хто потребує відселення з будинків, зруйнованих пожежами в Овруцькому районі Житомирщини.

Зокрема, уряд виділив з резервного фонду держбюджету 11 мільйонів 192 тисячі 731 гривню для придбання житла, а саме модульних будинків, повідомляє 24 канал.

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Це житло придбають людям, які потребують відселення з будинків, зруйнованих в результаті пожежі 16 квітня 2020 року на території й Овруцького району Житомирської області. В результаті пожежі постраждали до 11 будинків жителів району.

Окрім того, Кабмін виділив для ліквідації наслідків пожеж на Житомирщині 7,6 мільйона гривень для МВС (а саме для ДСНС) та 37,6 мільйона гривень Мінекоенерго (для Держлісагентства). Це теж гроші з резервного фонду, повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Що відомо про пожежі на Житомирщині: