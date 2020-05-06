Кабмін виділив гроші на житло для постраждалих від пожеж на Житомирщині
Кабмін 6 травня виділив 11,2 мільйона гривень для придбання житла тим, хто потребує відселення з будинків, зруйнованих пожежами в Овруцькому районі Житомирщини.
Зокрема, уряд виділив з резервного фонду держбюджету 11 мільйонів 192 тисячі 731 гривню для придбання житла, а саме модульних будинків, повідомляє 24 канал.
Читайте також За 4 місяці на Житомирщині сталося стільки пожеж, як за весь 2019 рік
Це житло придбають людям, які потребують відселення з будинків, зруйнованих в результаті пожежі 16 квітня 2020 року на території й Овруцького району Житомирської області. В результаті пожежі постраждали до 11 будинків жителів району.
Окрім того, Кабмін виділив для ліквідації наслідків пожеж на Житомирщині 7,6 мільйона гривень для МВС (а саме для ДСНС) та 37,6 мільйона гривень Мінекоенерго (для Держлісагентства). Це теж гроші з резервного фонду, повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Що відомо про пожежі на Житомирщині:
- Пожежі на Житомирщині спалахнули 16 квітня поряд із селами Рудня та Виступовичі.
- Загалом того дня в області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах.
- Боролися з вогнем і рятувальники, і навіть військові
- У виникненні пожеж підозрюють власників земель, адже є підстави вважати, що хтось вчинив навмисний підпал.
- У МВС також вважають, що пожежі могли виникнути внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти.
- Станом на 20 квітня полум'я від пожеж на Житомирщині знищило щонайменше 4 тисячі гектарів лісу. Вогонь також зруйнував понад 80 будинків місцевих жителів.
- 28 квітня на Житомирщині виникли 4 нові лісові пожежі в Олевському, Лугинському і Овруцькому районах. Вогонь вдалося локалізувати, але рятувальники досі працюють на місці події.