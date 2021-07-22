Без гарантій для України: в уряді пояснили, що не так з угодою Меркель – Байдена
Джерело:24 канал
Угоду щодо "Північного потоку-2", укладену напередодні між США та Німеччиною, розкритикували в Україні. Що не так із цим документом – читайте далі.
Свою думку щодо цього висловила віцепрем'єрка з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина. Вона виступила в ефірі одного з українських телеканалів.
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Жодних перспектив та безпекових гарантій
Урядовиця звернула увагу на те, що угода між Берліном та Вашингтоном не передбачає ніяких гарантій для України. Мовляв, їх не отримали ні у згаданій заяві, ні поза нею. "Там мовиться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Тримор'я". Україна й так намагається приєднатися до неї, вона і так існує. Тож ця підтримка мені не зрозуміла", – відзначила Стефанішина.Довідка. "Тримор'я" – це політичне об'єднання 12 країн, створене за ініціативою Польщі та Хорватії. На перший саміт у 2016 році запрошували й Україну, але відповіді від нас не отримали.
Українська віцепрем'єрка зауважила, що у документі також згадується про створення фонду зеленої трансформації. Однак, відповідні перемовини Україна веде вже тривалий час.
"Жодних нових ініціатив ця заява не передбачає. Натомість жодних перспектив та безпекових гарантій, зокрема – щодо членства в НАТО, ми не отримали", – підсумувала Стефанішина.
Що відомо про угоду між США та Німеччиною
- Головні домовленості Сполучених Штатів Америки та Німеччини щодо "Північного потоку-2" стосуються збереження транзиту газу через Україну.
- В угоді вказано: якщо Кремль спробує використовувати енергію як зброю або буде чинити інші агресивні дії проти України, Берлін допускає запровадження нових санкцій.
- Ангела Меркель та Джо Байден домовилися знайти спосіб продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року на 10 років. Для цього призначать спеціального представника.
- Також Вашингтон й Берлін працюватимуть над заохоченням використання відновлюваних джерел енергії. Для цього створять "зелений фонд", на який виділять 1 мільярд доларів.