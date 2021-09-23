З Кабула вилетів ще один український літак з сотнею евакуйованих
Українські спецслужбовці евакуювали ще близько 100 людей зі захопленого талібами Кабула. Цивільний літак вилетів з аеропорту афганської столиці 23 вересня.
У розвідці повідомили, що протягом останніх днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану.
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Сьогодні (23 вересня – 24 канал) зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака перебували близько 100 громадян.
– зазначили в ГУР.
Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин.
"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн", – додали розвідники.Зверніть увагу! Переговори вели українські дипломати з МЗС, представники ГУР МО та ОП. Також активну участь брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.
З Кабула вилетів ще один український літак з сотнею евакуйованих / Фото ГУР МО
Евакуація українців з Афганістану
- Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.
- До київського міжнародному аеропорту "Бориспіль" 28 серпня прибули літаки, які вивези з афганської столиці близько 400 осіб. З них 80 – українці.