Українські спецслужбовці евакуювали ще близько 100 людей зі захопленого талібами Кабула. Цивільний літак вилетів з аеропорту афганської столиці 23 вересня.

У розвідці повідомили, що протягом останніх днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану.

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Сьогодні (23 вересня – 24 канал) зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака перебували близько 100 громадян.

– зазначили в ГУР.

Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин.

"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн", – додали розвідники.

Переговори вели українські дипломати з МЗС, представники ГУР МО та ОП. Також активну участь брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

З Кабула вилетів ще один український літак з сотнею евакуйованих / Фото ГУР МО

Евакуація українців з Афганістану