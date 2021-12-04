Качинський видав неоднозначну заяву про створення "Четвертого рейху" в ЄС

Ярослав Качинський заявив про нібито появу "Четвертого рейху" в Євросоюзі. Так політик схарактеризував політику Німеччини.

Колеги політика не очікували на таку заяву

Про "Четвертий рейх" керівник панівної партії Польщі "Право та справедливість" сказав на позачерговому засіданні парламентського клубу фракції. Це відбулося у середу, 1 грудня.

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Німеччина хоче збудувати "Четвертий рейх". Ми цього не дозволимо,

– наголосив Качинський.

Він закликав депутатів до підвищеної мобілізації, наголосивши, що політична ситуація стала складною.

Така заява прозвучала у межах обговорення напружених відносин між Варшавою та європейськими столицями. Вона стала справжньою несподіванкою для колег Качинського.

Що відомо про новий уряд Німеччини

Після парламентських виборів у Німеччині 2 місяці тривали коаліційні перемовини. У підсумку коаліцію сформували "Соціал-демократична партія", "Зелені" та "Вільні демократи".

Уряд очолить лідер СДПН Олаф Шольц.

Нова коаліція вимагає, від Росії припинити війну на тимчасово окупованому Донбасі й повернути Україні Крим. Однак попри це політики хочуть тісно співпрацювати із Кремлем.

У коаліційній угоді чиновники зазначили, що їхнім пріоритетом буде боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій.

До речі, у документі нічого не згадали про скандальний російський газопровід "Північний потік-2".

Раніше Качинський казав, що Білорусь почала "гібридну війну" проти Польщі. Так він назвав міграційну кризу біля кордону. Водночас політик сподівається, що до справжньої війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вдасться.

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